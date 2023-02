Kyrie Irving é oficialmente negociado com o Dallas Mavericks

Kyrie Irving vai para Dallas depois do Mavericks finalizou um acordo com oBrooklyn Nets no domingo para adquiri-lo, segundo Shams Charania de o atlético.

Os Mavericks vão negociar Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddiee uma série de escolhas de draft para o redes.

Jalen Brunsonex-armador do Dallas, saiu na agência livre do verão e se juntou ao New York Knicks. Devido a esta, Luka Doncic foi forçado a lidar com uma enorme carga de trabalho ofensiva e, aparentemente, não está feliz com isso. Ele supostamente queria que os Mavericks fizessem um acordo para obter alguma ajuda para ele, e eles já o fizeram.

Como o comércio de Kyrie afetará Dallas?

Brunson é mais jovem e mais caro, mas Irving é um jogador muito mais talentoso. o oito vezes Todas as estrelas, que jogou pelo Cleveland Cavaliers e ganhou um campeonato, deve dar a Doncic muito mais liberdade para relaxar ocasionalmente.

Como o Mavericks reuniu vários jogadores excelentes em 3 e D recentemente, eles devem ter um elenco de apoio razoavelmente sólido que pode ajudá-los a avançar na pós-temporada atrás de Doncic e Irving.

Desde o início, o tempo de Irving no Brooklyn foi divisivo. No verão de 2019, ele e Kevin Durant juntou-se à equipe como agentes livres. Menos de um ano depois, os Nets demitiram o técnico Kenny Atkinson em meio a acusações de que eles queriam que ele começasse seu amigo DeAndre Jordan sobre Jarret Allen.

Jordan foi adicionado ao time titular pelo técnico interino Jacques Vaughn. Irving deixou o clube abruptamente por quase duas semanas no início de sua segunda temporada como Net, pulando sete jogos no processo. Ele explicou que “só precisava de uma pausa” ao retornar.

O Mavericks tem talento para competir pelas finais na competitiva Conferência Oeste agora que Kyrie recebeu seu desejo, e o Nets pode continuar sem o armador que lhes causou problemas nos últimos quatro anos.