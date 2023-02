Kyrie Irving mostra grande química na faz primeira apresentação em Dallas e lidera Mavs sobre Clippers

Kyrie Irving marcou 24 pontos em sua estreia no Dallas e o Mavericks derrotou o Los Angeles Clippers110-104 na noite de quarta-feira.

O oito vezes All-Star foi negociado para o Mavs no domingo pelo Brooklyn Nets. Ele fez parte de um surto de 13-0 no início do jogo, marcando oito pontos em um salto e três pontos consecutivos.

Irving teve quatro rebotes e cinco assistências em 37 minutos do que equivalia a um ensaio geral antes de se machucar Luka Doncic retorna para dar aos Mavs uma poderosa quadra de defesa. Irving foi recebido com aplausos e um menino segurando uma placa dando-lhe as boas-vindas ao time quando foi apresentado como titular.

No início da quarta, Irving cometeu uma falta Paulo Jorge. Um torcedor dos Clippers gritou para ele: “Eu te amo, mas isso foi flagrante”. Irving riu e balançou a cabeça negativamente.

Ex Clipper Reggie Bullock marcou 15 de seus 18 pontos no primeiro quarto contra seu antigo time. Todos os cinco titulares do Dallas chegaram a dois dígitos.

Norman Powell marcou 24 pontos e Terance Mann acrescentou 21 para o Clippers, cuja seqüência de duas vitórias consecutivas terminou. Jorge somou 20 pontos. Kawhi Leonard, que somou dois pontos no primeiro tempo, terminou com 18.

Saindo de uma viagem de 4-2, o Clippers nunca liderou e perdeu por 19 no primeiro quarto.

O Mavs rapidamente aumentou sua vantagem para 10 pontos na quarta. Os Clippers chegaram a cinco quatro vezes, mas os Mavs os seguraram.

Os Clippers reduziram seu déficit para 60-52 no intervalo depois de superar o Dallas por 27-19 no segundo período.

O Mavs marcou 41 pontos no primeiro quarto, com arremessos de 60% do chão. Eles superaram os Clippers por 21–9 para começar o jogo.

Leonard fez dois pontos e George fez 10 no primeiro tempo, quando eles combinaram para acertar 5 de 14.

TIP-INS

Mavericks: Doncic perdeu seu terceiro jogo consecutivo por causa de uma contusão no calcanhar direito. Ele se juntou ao time em Los Angeles e está em discussão se ele jogará na sexta ou no sábado, quando o Mavs estiver em Sacramento para um confronto direto. … Eles fizeram 17 cestas de 3 pontos, incluindo seis de Bullock.

Clippers: John Wall (dor abdominal) permanece fora. … A ex-coproprietária da equipe Shelly Sterling, que vendeu a franquia para Steve Ballmer depois que seu então marido Donald Sterling foi banido da NBA, sentou-se ao lado de Jalen Rose.

A SEGUIR

Mavericks: Visite o Sacramento Kings na sexta-feira no quarto de cinco jogos fora de casa.

Clippers: Hospede o Milwaukee Bucks na sexta-feira.