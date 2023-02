Kyrie Irving não retornará até que seu futuro seja resolvido, com o Lakers remanescente

Tele Brooklyn Nets já tive o suficiente Kyrie Irving. Como esperado, depois que o armador australiano pediu para deixar a franquia antes do prazo de negociação, a franquia não quer contratar novamente o jogador até saber o que vai acontecer com ele. Não é como Russel Westbrook no Lakers, que ainda está jogando. O tempo de Irving no Brooklyn está contado, como os desenvolvimentos recentes parecem indicar.

Como relatou Chris Haynes, da B/R, os Nets estão procurando uma solução com Irving. Brooklyn, é claro, está esperando por ofertas. Como favoritos, o Lakers, Clippers, Mavericks, Suns, Heat ou Chicago Bulls são as equipes mais mencionadas. O preço pedido permanece uma incógnita.

O Lakers, no entanto, parece estar perdendo terreno na perseguição. Foi sugerido que a oferta poderia incluir duas escolhas futuras de primeira rodada e até mesmo Russel Westbrook. Até Joe Harris poderia acabar vestindo ouro e roxo. No entanto, há divergências contratuais que estão dificultando as negociações com o Lakers.

Irving quer um acordo de salário máximo, com duração de quatro anos. E o Lakers, conforme relatado no LA Times, só quer oferecer dois anos com o salário de Irving igual ao de Lebron James. James quer ter seu ex-companheiro de volta ao seu lado, ou assim seus gestos parecem dizer … Mas seus contratos simplesmente não podem funcionar juntos.

Nesse contexto, os Clippers ganharam uma vaga como possível destino, mais com a insistência de Lue, seu treinador… Em uma semana, saberemos. Por enquanto, os Nets estão fartos.

“Ele tem uma responsabilidade como jogador da mesma forma que eu como treinador. Eu apareço, faço o meu trabalho todos os dias. Foi para isso que me inscrevi”, confessou o treinador Jacque Vaughn na conferência de imprensa.