Kyrie Irving vence Luka Doncic no primeiro jogo juntos, Mavericks perde para Kings

Dallas Mavericks companheiros de equipe Kyrie Irving e Luka Doncic infelizmente perderam o primeiro jogo juntos, uma derrota na prorrogação para o De’Aaron Fox e a Sacramento Kingssábado no Golden 1 Center.

Doncic, 23, voltou à quadra depois de perder quatro jogos com uma contusão no calcanhar direito. Seu desempenho de 27 pontos, incluindo cinco assistências e nove rebotes, foi superado por seu novo parceiro.

Irving, 30, terminou o jogo com 28 pontos, sete assistências e sete rebotes, somando um bloqueio e um roubo de bola. No OT, Irving marcou um chute de fora do arco que deixou o Dallas a três pontos do empate.

Doncic teve a chance de marcar o triplo empate para possivelmente forçar uma prorrogação dupla, mas seu chute falhou. Ele também passou a bola na posse final do regulamento, em vez de chutar ele mesmo.

Fox, 25, teve apenas 10 pontos para os Kings entrarem no quadro final contra os Mavs e conseguiu terminar a disputa com 36 pontos, a melhor marca do jogo.

De’Aaron Fox supera Luka e Kyrie

Sacramento ocupa o terceiro lugar do ranking Conferência Oeste com um recorde de 32-24, uma posição acima de Dallas (31-27).

Fox continua a provar que a franquia fez bem em escolhê-lo Tyrese Haliburton.

Haliburton, 22, está jogando fenomenalmente com o Indiana Pacers, mas a Fox vai levar Sac-Town para a pós-temporada pela primeira vez em 16 anos. Nem mesmo um combo Luka-Kyrie foi capaz de detê-lo.

Quanto a Irving e Doncic, eles parecem se alimentar um do outro e provavelmente continuarão a melhorar. Os Mavericks recebem o Os Timberwolves de Minnesota (30-29) Segunda-feira, enquanto os Reis visitam o Phoenix Suns (31-27) terça-feira.