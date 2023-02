LA Lakers presente Kareem Abdul-Jabbar anel de ouro personalizado com 578 diamantes

O anel é composto por 578 diamantes brancos redondos e brilhantes incrustados em ouro amarelo. A frente apresenta o número 33 de Kareem, junto com uma imagem de sua assinatura skyhook shot, que ele usou sobre o pivô do Utah Jazz, Mark Eaton quando bateu o recorde, passando Wilt Chamberlain .

Claro, Jaime quebrou o recorde histórico de Kareem no terceiro quarto do jogo do Lakers … no estilo LBJ vintage com um fadeaway sobre o atacante do Thunder Kenrich Williams.