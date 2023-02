Lakers completam o maior retorno desta temporada da NBA com o desmoronamento do Mavericks

Tele Los Angeles Lakers (29-32) completou uma reviravolta épica no segundo tempo contra o Dallas Mavericks (32-30) Domingo no American Airlines Center, após apresentações incríveis de Lebron James e Anthony Davis.

Davis, 29, terminou a disputa com 30 pontos, a melhor marca do jogo, com 15 rebotes, quatro assistências, uma roubada de bola e três bloqueios. Ele também acertou alguns chutes na reta final da disputa para selar a vitória.

“Duh” LeBron sobre se Kyrie Irving pode ajudar o Lakers a vencer o c’ship da NBALAPRESSE

O Lakers perdia por 27 pontos no segundo quarto e completou a maior vitória de retorno do temporada 2022-23 da NBA.

Uma virada tardia do desmoronado time de Dallas quase selou seu destino, com o Mavericks fazendo 1–3 com os dois Luka Doncic e Kyrie Irving no chão.

James, de 38 anos, ajudou a combater a dupla dinâmica dos Mavs marcando 26 pontos, oito rebotes e três assistências.

Luka Doncic e Kyrie Irving brigam no segundo tempo

Dennis Schroder e Jarred Vanderbilt contribuíram para a vitória com 16 e 15 pontos respectivos.

Irving, 30, e Doncic, 23, foram espetaculares no primeiro tempo, mas não conseguiram manter o ritmo no segundo.

Eles somaram 47 pontos e tiveram ajuda de Tim Hardaway Jr.. e Christian Woodque marcaram 17 e 14 pontos, respectivamente.

O Lakers ainda tem um longo caminho para garantir uma vaga nos playoffs, mas a vitória sobre o Mavericks foi essencial antes do jogo de terça-feira contra o Memphis Grizzlies.