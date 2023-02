Lakers considerando negociar com o Dallas Mavericks: Anthony Davis em troca de Kyrie Irving

TOs Lakers estão começando a se cansar da situação em relação Anthony Davisjogador da franquia do time ao lado Lebron James mas que se tornou um fardo pesado devido aos seus contínuos problemas físicos que o levaram a perder 24 dos 59 jogos disputados pelo Los Angeles Lakers esta estação.

O Lakers está atualmente em penúltimo lugar na Conferência Oeste e há poucas expectativas de poder voltar e pelo menos chegar aos Play-Ins.

É verdade que quando Davis está saudável, ele faz a diferença. Ele tem média de 26 pontos, 12,3 rebotes e 2,5 assistências, mas o buraco causado por suas inúmeras ausências parece superar em muito suas contribuições em quadra. LeBron tenta todos os jogos, o que é louvável aos 38 anos, mas seu desempenho formidável não é suficiente para manter o Lakers competitivo, e o time precisa de outro jogador de ponta para reviver seu time. De acordo com o insider da NBA Chris Broussard, que geralmente é muito bem informado, esse jogador pode ser Kyrie Irving.

Segundo suas fontes, o Dallas Mavericksque recentemente adquiriu o armador do Nets, gostaria de receber uma assinatura e troca de Irving por Anthony Davis no verão.

Lakers já sabem do desejo do Dallas

O Lakers já sabe do interesse da franquia Dallas. Eles estão pensando seriamente nisso, mas vão esperar até o final da temporada para ver se seu atacante pode jogar mais jogos e deixar sua marca, algo sobre o qual não têm certeza.

“LeBron James está enviando uma mensagem para um Anthony Davis… AD é jovem, ele tem 29 anos. E sua situação neste verão vai ser interessante. O objetivo de Dallas neste verão é mover Kyrie para completar uma assinatura – e -troca por Davis. Se AD não jogar nos últimos 23 jogos, o Lakers consideraria isso seriamente”, disse Broussard.

O próprio LeBron James está frustrado com Anthony Davis‘ fragilidade física e o quão pouco ele está podendo contribuir com a equipe, como revelado em ‘The Herd with Colin Cowherd’

“Eles não podem depender dele e também estão com raiva porque o técnico do Lakers, Darvin Ham, não está pressionando Anthony Davis”, declarou Cowherd.

Difícil equilibrar o teto salarial

O acordo, no entanto, parece complicado, já que o Los Angeles Lakers provavelmente não terá espaço no teto salarial para assinar com Kyrie Irving se der a D’Angelo Russell um contrato de longo prazo e sofisticado, que está em seus planos. Eles também podem acabar exercendo a opção de equipe no contrato de Malik Beasley para liberar ainda mais espaço sob o teto salarial.