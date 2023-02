Lakers preparam uma troca D’Angelo Russell-Russell Westbrook-Mike Conley de três vias

EUn a fim de entender as últimas notícias comerciais fornecidas por Shams Charania do Athleticprecisamos saber o que aconteceu ontem à noite durante o intervalo do jogo Lakers x Thunder. Lebron James foi a história principal da noite, o que pode ser uma razão pela qual essa história foi ignorada. Mas Adrian Wojnarowski da ESPN informou o técnico Darvin Ham e Russel Westbrook teve uma discussão acalorada pouco antes do intervalo do jogo. Isso foi relatado na quarta-feira e depois Shams Charania soltou a bomba. Coincidência? Provavelmente não.

Aqui está o que Shams Charania twittou: “O Lakers, Jazz e Timberwolves estão em negociações sobre um acordo de três equipes que enviaria D’Angelo Russell para o Lakers, Russell Westbrook e uma compensação de draft, como uma escolha de primeira rodada para Utah e Mike Conley Jr. Tony Jones. As discussões em andamento incluíram Malik Beasley e Jarred Vanderbilt, do Utah, como parte do potencial acordo de três times com o Lakers, disseram fontes. Os lados estão trabalhando com proteções de escolha e compensação adicional de draft também, de acordo com as fontes.”

Lakers só trocaria de armador

Esta negociação potencial está apenas em fase de negociação, mas além da possível saída de Russell Westbrook, todos estão entusiasmados com a volta de D’Angelo Russell para casa. Considerado um dos jogadores mais talentosos da classe de 2015, Russell acabou saindo para jogar no emocionante projeto do Brooklyn Nets em 2017. Ele também teve uma curta passagem pelo Golden State Warriors durante a temporada 2019-20. Hoje, ele joga pelo Minnesota e seu possível retorno a Los Angeles pode ser um momento interessante de círculo fechado.

D’Angelo Russell foi um All-Star em 2019 e suas atuações colocaram o Minnesota Timberwolves na nona colocação da Conferência Oeste. Se viesse substituir Westbrook, D’Angelo também levaria a mesma camisa nº 0. Depois de muitas críticas por não ter trazido Kyrie Irving para o Lakers, o GM Rob Pelinka pode ter finalmente decidido fazer algo a respeito. Com menos de 48 horas para o prazo de negociação, esse acordo poderia ajudar o Lakers a se recuperar de sua temporada inconsistente?