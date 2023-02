Lakers seguram Warriors no emocionante retorno de D’Angelo Russell

Tele Los Angeles Lakers (26-31) conseguiu uma derrapagem de três jogos com uma vitória fora de casa por 109-103 sobre o Golden State Warriors (28-28) Sábado no Chase Center na volta de D’Angelo Russell para a franquia que o convocou.

Jarred Vanderbilt e Malik Beasley também fizeram sua estreia pelo Roxo & Dourado, marcando 12 e quatro pontos fora do banco, respectivamente. Todos os três jogadores mencionados chegaram a Los Angeles em uma troca que viu Russel Westbrook deixar.

LeBron James pratica o skyhook de Kareem Abdul-Jabbar enquanto ele assume o recorde de todos os tempos@michaelcorvoNBA

Lebron James e Stephen Curry ambos foram afastados devido a lesões, mas a emocionante disputa ainda manteve os torcedores ansiosos.

O Warriors liderou os visitantes por alguns pontos após o primeiro e o segundo tempo. O Lakers então ganhou uma vantagem de cinco pontos no frame final, no qual o armador do Golden State Jordan Poole quase garantiu uma vitória para o seu lado.

Poole, 23 anos, marcou 17 de seus 29 pontos na quarta estrofe, não o suficiente para superar o Lake Show. Klay Thompson foi o segundo maior pontuador da equipe com apenas 15 pontos.

Draymond Verde somou 12 pontos, 10 assistências e sete rebotes, uma noite sólida para o líder do Golden State. André Wigginspor outro lado, marcou a mesma quantidade de pontos que Green, mas foi muito menos útil.

Maiores artilheiros do Lakers

Guarda do Lakers Denis Schroder ficou cara a cara com Poole, marcando 26 pontos, o recorde da equipe. Rui Hachimura foi o segundo maior pontuador de LA com 16 pontos.

Anthony Davis marcou apenas 13 pontos, mas compensou a falta de atividade ofensiva com 16 rebotes.

Russell, 26 anos, marcou 15 pontos em 6 de 12 arremessos de campo, somando seis assistências e cinco rebotes. Ele só virou a bola três vezes.

Lakers visitam o Portland Trail Blazers (27-29) Segunda-feira no Moda Center. É improvável que James esteja disponível a essa altura.

Guerreiros hospedam o Washington Wizards (26-29) Segunda-feira sem Curry, que só voltará à ação depois do Jogo All-Star da NBA de 2023.