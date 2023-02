Lamar Jackson e Ravens têm US$ 100 milhões de diferença em negociações contratuais

euamar Jackson surpreendeu o mundo dos esportes quando, representando a si mesmo, rejeitou a Baltimore Ravens contrato de cinco anos no valor de $ 250 milhões com $ 133 milhões garantidos na assinatura. As negociações, concluídas em setembro de 2022, foram retomadas e os dois lados estão mais distantes do que nunca.

Pela segunda temporada consecutiva, Lamar Jackson foi capaz de se preparar para apenas 12 dos 17 jogos. Lesões marcaram o final da temporada do QB, quando ele jogou seu último snap na Semana 13 contra o Broncos.

Jackson e os Ravens: mais distantes do que nunca

De acordo com um relatório de Jeremy Fowler, da ESPN, o chamador do sinal dos Ravens pode se arrepender muito de não ter aceitado a oferta de contrato dos Ravens em setembro. Como agora, os dois lados estão mais distantes do que nunca: “Essas negociações estão chegando. Não tenho a sensação de que esse processo tenha esquentado, em parte porque as equipes estão assumindo que Jackson será marcado. Ainda é muito cedo para isso. .”

As opções parecem claras, seja o corvos marque a franquia Jackson por uma temporada e dê a si mesmos mais tempo para trabalhar nas negociações do contrato. Ou eles o trocam. De qualquer forma, ambas as partes se encontram em um cenário que nenhum dos dois jamais teria imaginado há apenas 5 meses.

De acordo com Fowler, os Ravens e Lamar Jackson estão agora com “$ 100 milhões de diferença”. O ex-MVP de Baltimore pode se juntar a uma lista de QBs de renome nesta offseason em busca de uma nova franquia para chamar de lar: Derek Carr, Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo…