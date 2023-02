Lamar Jackson negociado com os Dolphins em troca de Tua Tagovaila? Um executivo da NFL acha que ‘faz sentido’

Lamar Jackson vai entrar no NFL offseason mais uma vez sem um contrato de longo prazo, mas desta vez seu contrato de estreante opção de quinto ano para o Baltimore Ravens não estará disponível, então eles terão que concordar com um contrato que funcione para ambas as partes ou terão que usar a marca de franquia no quarterback.

Por enquanto, a marca de franquia parece ser o caminho a seguir, já que eles estão por aí $ 100 milhões de dólares separados em que Lamar está pedindo e o que corvos estão dispostos a oferecer.

Os Ravens poderiam trocar Lamar Jackson por Tua Tagovailoa?

A internet foi ao caos quando um relatório de Mike Sando de o atléticoafirmou que um NFL executivo pensou que um comércio entre o Baltimore Ravens e a Miami Dolphins fazia sentido, já que Lamar Jackson poderia se encaixar perfeitamente no esquema ofensivo da equipe de South Beach e baltimore ainda manteria um bom QB em Tua Tagovailoa.

“Mike McDaniel provavelmente se daria muito bem com Lamar. Talvez uma troca de Lamar por Tua faça sentido”, foi relatado por Sando.

Os Ravens ainda podem garantir Lamar Jackson por duas temporadas

O Baltimore Ravens podem dizer que não terão mais negociações contratuais com Lamar Jackson e tecnicamente fazer com que ele jogue apenas pelo time nas próximas duas temporadas graças à franchise tag, principalmente se usar a exclusiva.

São dois tipos de franchise tag, exclusiva e nenhuma exclusiva, o que significa que com a primeira a equipe pagará a Jackson a média dos cinco maiores salários da posição de QB nesta próxima temporada, podendo fazer isso novamente no próximo ano com um aumento de 20% sobre o salário anterior.

Enquanto com a tag de franquia não exclusiva pagariam a ele a média dos salários do cargo nas campanhas anteriores, dando ao jogador a possibilidade de conversar com times interessados ​​que possam fazer uma oferta incluindo duas escolhas de primeira rodada para o Baltimore, com os Ravens em última análise, ser capaz de igualar ou superar a oferta da outra equipe.