LaMelo Ball do Charlotte Hornets fora pelo resto da temporada com um tornozelo quebrado

Michael Jordan deve estar furioso agora depois Bola LaMelo fraturou o tornozelo direito durante o jogo do Hornets contra o Detroit Pistons. Apesar de seu time ter vencido, perder o melhor jogador de todo o time pode ser prejudicial para Charlotte. Tudo aconteceu muito rápido, todos nós precisávamos assistir ao replay para entender como ocorreu a fratura. LaMelo vem sofrendo inúmeras lesões no tornozelo ao longo da temporada, tudo parece que o tornozelo de Melo finalmente desistiu. A lesão não foi horrível de assistir, LaMelo simplesmente deu um passo para trás e sentiu o tornozelo estalar. Ele imediatamente caiu no chão e começou a agarrar a área dolorida.

A equipe médica do Hornets soube instantaneamente que era uma lesão grave e foi confirmada como uma fratura no mesmo dia. Na terça-feira, os médicos confirmaram que LaMelo Ball está ausente pelo resto da temporada após uma segunda exploração. Os piores medos de todos os fãs do Hornets se tornaram realidade. Eles não têm mais sua franquia jogando por eles durante o resto da temporada. Scooper Shams Charania foi o primeiro a confirmar que LaMelo Ball está lesionado e perderá o resto da temporada. Esses tipos de lesões precisam de um tempo adequado para cicatrizar completamente após a cirurgia para reparar a área.

Como essa lesão pode afetar a carreira de LaMelo Ball?

É muito cedo para dizer, mas há exemplos de jogadores que nunca mais foram os mesmos depois de quebrar o tornozelo. Mas também há jogadores que regressam para continuar a apresentar o seu melhor. Os melhores exemplos de estrelas que sofreram lesões que acabaram com a carreira são Kobe Bryant, sofrendo uma ruptura no tendão de Aquiles. Kevin Durant também quebrou o tornozelo e Klay Thompson também rasgou o tendão de Aquiles. Todos os três jogadores retornaram ao seu melhor nível, mas nem todos estão determinados a retornar. LaMelo está apenas começando, deixe o tornozelo cicatrizar e torcer pelo melhor enquanto trabalha duro. Michael Jordan ter algumas conversas estimulantes com ele será importante.