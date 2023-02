LaMelo Ball, estrela do Hornets, fraturou o tornozelo direito em jogo sem contato

Bola LaMelo fez seis arremessos de 3 pontos antes de quebrar o tornozelo direito no terceiro quarto, e o Charlotte Hornets venceu o Detroit Pistons por 117 a 106 na noite de segunda-feira, conquistando sua quinta vitória consecutiva.

Terry Rozier marcou 22 pontos, Gordon Hayward fez 19 pontos e o estreante Mark Williams somou 15 pontos e 11 rebotes para o Charlotte, que ainda é penúltimo na classificação da Conferência Leste – à frente apenas de Detroit.

LaMelo Ball terminou com 18 pontos em 6 de 7 arremessos de 3 pontos, seu quinto jogo consecutivo fazendo pelo menos cinco 3s. Ele se machucou em uma jogada sem contato no terceiro quarto, e o Hornets anunciou após o jogo que ele havia fraturado o tornozelo direito.

O outro tornozelo de Ball tem sido incômodo nesta temporada – ele torceu o tornozelo esquerdo três empates, limitando-o a 36 jogos.

Desta vez, ele machucou o tornozelo direito ao driblar e tentar fazer um movimento perto do meio da quadra. Bola caiu, mas conseguiu evitar que a bola saísse de campo. Ele saiu do jogo e não voltou.

O Charlotte Hornets confirmou oficialmente a lesão.

Quando o Lamelo Ball estará de volta em ação?

Ball conseguiu sair do jogo com os dois pés, eliminando a probabilidade de uma fratura total ou grave. Novos testes deverão ser realizados pelo Charlotte Hornets franquia para determinar a gravidade. No entanto, especialistas médicos online estão estimando um período de reabilitação de 4 a 6 semanas. O que, dado o lugar do Hornets no Conferência Leste classificação (onde Charlotte é 14º), um cenário possível seria simplesmente desligando-o pelo resto da temporada 2022-23.

Um diagnóstico estimado é uma fratura por avulsão. O que ocorre quando um pequeno pedaço de osso ligado a um tendão ou ligamento é puxado para longe da parte principal do osso. Se este fosse o caso, Bola jogar antes do final da temporada seria uma possibilidade técnica.