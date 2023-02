Lance Gross apoia Idris Elba se recusar a ser chamado de ‘ator negro’

Lance Gross não tem problema com Idris Elba recusando-se a se chamar de “ator negro” … e embora ele não esteja necessariamente pulando naquele trem, ele definitivamente não gosta de rótulos.

Idris inicialmente fez seus comentários enquanto conversava com a Esquire UK … mas desde então ele se dobrou nas redes sociais, apesar de atrair sentimentos contraditórios dos fãs.

Um usuário respondeu: “Você só se tornou tão popular quanto é por causa dos AMERICANOS NEGROS, mas, em vez de usar sua plataforma para falar em nome dos EUA, você promove a aceitação do status quo. Estou NOJENTO com você. Então, novamente, negros americanos têm sido historicamente o ÚNICO grupo com BACKBONE.”