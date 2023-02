Larsa Pippen chama Marcus Jordan de ‘para sempre namorado’, ‘meu amor’

O Larsa Pippen dar Marcus Jordan o relacionamento está ficando cada vez mais sério a cada minuto … os dois acabaram de escrever mensagens doces um para o outro no Dia dos Namorados, com Larsa agora ligando Michael Jordan filho de seu companheiro “para sempre”.

Pippen, 48, compartilhou sua carta de amor para Marcus na terça-feira em sua página do Instagram, postando uma foto do casal de mãos dadas em uma praia.

Marcus também foi ao seu próprio IG para garantir que Larsa sentisse o amor lá … postando uma foto dela com dois buquês de flores enquanto dizia: “🌹Feliz Dia dos Namorados, Babe❤️‍🔥”

Larsa então compartilhou novamente a postagem, colocando a palavra com L em um comentário “meu amor” em cima dela.

É apenas mais um sinal de que esses dois são muito mais do que “apenas bons amigos” – como eles são. inicialmente reivindicado ser – como as mensagens sentimentais vêm apenas alguns dias depois que os dois foram vistos compartilhando um aperto de mão secretoselado com um beijo.