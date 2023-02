A Latam Airlines, uma das maiores instituições aéreas presentes em toda América Latina, anunciou a abertura de novas vagas de empregos e está em busca de profissionais comprometidos, responsáveis e dedicados para fazer parte da equipe. Veja, a seguir, os trabalhos disponibilizados nesta data.

LATAM Airlines divulgou EMPREGOS em regiões do país

A Latam iniciou suas operações em 1976 no Estado de São Paulo e atualmente voa para cerca de 150 destinos em mais de 20 países de toda a América Latina. A companhia também possui operações nos Estados Unidos, Europa, África, Caribe, Oceania e Ásia e busca pelo seu crescimento e inovação diariamente.

Para continuar levando sonhos aos seus destinos e sendo a companhia aérea mais admirada pela população, a empresa anunciou a abertura de novos empregos pelo Brasil e busca por pessoas comprometidas para se tornar um funcionário. Veja, a seguir.

Técn. NDT Pleno (Aeronaves) – São Paulo;







Auxil. de Opera. de Cargas (Exclusivo PCD) – Fortaleza/CE, Guarulhos/SP;







Líder de Opera. de Cargas – Marabá/PA;







Agent. de Aeroporto (Exclusivo PCD) – Goiânia/GO.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

A Latam Airlines é uma companhia inovadora que investe constantemente em tecnologia e segurança, visando os melhores serviços entregues aos seus clientes. Para continuar sendo referência em seu segmento, a empresa prioriza o recrutamento de profissionais especializados e talentosos para trabalhar em suas filiais.

Aos que se identificam com os critérios da empresa, basta acessar o site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado através do link publicado no mesmo.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.