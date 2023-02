Laterais de Messi com Shakira: Mais apoio de Antonela

Fou muitos anos, foi relatado por vários meios de comunicação na Espanha que Shakira nunca se deu bem com pique‘s amigos por causa de sua natureza mandona.

Em particular, afirma-se que a cantora colombiana não teve o melhor dos relacionamentos com Lionel Messiesposa de, Antonela Roccuzzo.

Mas tudo isso parece ter mudado radicalmente, pelo menos no que diz Shakirapreocupa a relação dele com Antonela.

Depois MessiEsposa do colombiano apoiou a mensagem de ano novo do colombiano sobre ‘traição’ e até reagiu positivamente ao polêmico ‘Music Sessions 353’ com Bizarrap, a argentina voltou a reiterar sua posição sobre a separação do cantor e do ex-jogador de futebol.

Apoio público

E fê-lo com um novo gesto de apoio nas redes sociais, mais concretamente no Instagram.

Antonella rápido em comentar com vários emojis de chamas na última publicação de Shakira e Karol G..

A dupla mencionada revelou o lançamento de ‘TQG’ (‘Te quede grande’ [I was too much for you]), uma música que parece destinada a ser uma mensagem direta para seus respectivos ex-namorados (Gerard Pique e Anuel AA).

Os fãs, incluindo Antonela, estarão ansiosos para ouvir a música e, talvez mais importante, ouvir a letra que certamente fornecerá muitos pontos de discussão.

Equipe Shakira

Antonella parece sugerir com este novo gesto que ela está ansiosa para ouvir a nova música dos artistas colombianos e mais uma vez mostra seu apoio a Shakira.

Todas essas demonstrações de apoio podem indicar que, embora Antonela e Shakira nunca foram grandes amigos, o relacionamento deles sempre poderia ter sido melhor do que se pensava. A separação pode não ter mudado nada nessa frente.

Alternativamente, o rompimento do cantor com pique pode ter inspirado simpatia e solidariedade de Messiesposa de como ela é claramente o Team Shakira aqui.