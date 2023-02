Laura Sanko retorna à cabine de transmissão para convocar o UFC Vegas 69

Laura Sanko está ocupada agora que foi adicionada à equipe de transmissão do UFC.

Depois de fazer sua estreia no UFC Vegas 68 e se tornar a primeira mulher a convocar as lutas na era moderna da promoção, Sanko retorna às suas funções no UFC Vegas 69.

Sanko deve atuar como comentarista colorido no sábado, ao lado do lutador leve aposentado do UFC, Paul Felder, com Brendan Fitzgerald lidando com o card jogada a jogada. Heidi Androl cuidará das tarefas de reportagem do UFC APEX em Las Vegas.

As atribuições de transmissão foram confirmadas pela ESPN na quinta-feira.

Há anos houve pedidos para adicionar Sanko à equipe de transmissão, e é uma responsabilidade que ela leva muito a sério depois que Kathy Long foi a única outra mulher a convocar lutas do UFC desde a estreia da organização em 1994.

“Sinto a responsabilidade do novo papel mais elevado e acho que comentar em geral é uma grande responsabilidade”, disse Sanko ao MMA Fighting. “Porque, no final das contas, você está tentando conectar a arte da luta, na qual um atleta colocou seu coração e alma, a um público que não pode ver, sentir ou tocar em tempo real, e você está o canal para conectar essa arte com as pessoas em casa, o que soa um pouco alto e poderoso, mas é uma grande responsabilidade, e eu levo isso muito a sério, e estou incrivelmente honrado por poder estar em posição de fazer isso para os homens e mulheres no elenco do UFC.”

A equipe de três pessoas com Fitzgerald, Sanko e Felder fará o card liderado por uma luta peso-mosca que colocará a ex-campeã do UFC Jessica Andrade contra a promessa Erin Blanchfield.

Andrade aceitou a luta com apenas uma semana de antecedência, depois que Taila Santos foi forçada a sair do card quando seu marido e treinador não conseguiram vistos para viajar para os Estados Unidos.

O evento principal pode ter implicações de título em jogo se Blanchfield conseguir passar por Andrade e aproveitar sua invencibilidade no UFC.

O card principal de cinco lutas do UFC Vegas 69 começa às 19h ET, enquanto as preliminares começam às 16h ET, com todo o evento transmitido pela ESPN+.