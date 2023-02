Lauren Pacheco começou seus vídeos de golfe após sua misteriosa doença, agora ela tem mais de 147 mil seguidores

euA conta de Instagram de auren Pacheco tornou-se muito popular devido aos vídeos de golfe que carrega constantemente, mas nem sempre foi assim. Depois que aconteceu a pandemia de Covid-19, Pacheco adoeceu e não pôde trabalhar.

Pacheco tem atualmente 146.000 seguidores e ela nunca esperou que sua vida tomasse esse rumo se não fosse por uma doença autoimune que a fez se sentir mal e parar de seguir a carreira de atriz em Los Angeles.

“Eu ia aos médicos e eles diziam: ‘Tome esta pílula, tome aquela pílula'”, disse Pacheco. “Eu não queria continuar tomando remédios, queria que eles me dissessem o que estava errado.

Lauren Pacheco fez parceria com diferentes marcas

Por causa de seu sucesso atual, ela foi abordada por marcas para fazer parceria com ela como criadora de conteúdo. “Então, basicamente, peguei em minhas próprias mãos e comecei a pesquisar nutrição. Eu ficava no meu computador todos os dias por horas e lendo livros. … Eu tinha que controlar essa situação.

“Estudar e ler me levou ao Instituto de Nutrição Integrativa, onde obtive minha certificação de treinador de saúde – e acabei de me curar por meio de dieta e suplementos.” Pacheco elaborou.

Lauren Pacheco mudou-se para Los Angeles para atuar

Ela nasceu em Salinas, Califórnia, e mudou-se para Los Angeles para seguir a carreira de atriz, mas os constantes problemas digestivos a impediram de atuar constantemente.

“Eu queria atuar, é por isso que me mudei para Los Angeles, e então fiquei muito doente o tempo todo”, disse Pacheco ao The Post. “Foi muito difícil para mim ir às audições, sair [of the house] e fazer coisas, como sair com meus amigos. Eu estava preso no meu apartamento a maior parte do tempo. Fui a muitos médicos para descobrir o que havia de errado comigo. Eu só tinha muitos problemas estomacais e uma doença autoimune. Havia apenas um monte de coisas se acumulando.”

“Então a pandemia atingiu e foi apenas golfe”, disse Pacheco.

“Eu estava postando vídeos e apenas assumindo o controle do meu Instagram e meio que apenas entretendo sozinho – porque antes [the pandemic] Eu era o host de mídia, mas como para outras empresas”, disse Pacheco. “Então foi legal assumir o controle e fazer isso sozinho … acho [my following grew most] quando eu comecei a conhecer mais garotas na comunidade do golfe e nós nos encontrávamos, colaboramos e tínhamos um dia de golfe juntos – ou uma marca [reach out] e diga: ‘Quero pagar a volta das suas garotas, aqui está a roupa, vista, faça seu conteúdo e poste nas suas redes sociais.