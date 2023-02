Lauren Sanchez revela detalhes sobre o relacionamento com Jeff Bezos

Lauren Sanchez está se abrindo sobre seu relacionamento com Jeff Bezos pela primeira vez – e com base em suas próprias palavras, aqui está a história … de uma adorável senhora.

Conheça Lauren Sánchez, metade de um dos casais mais filantrópicos do mundo. “Viver com Jeff [Bezos] é como ter uma master class todos os dias.” https://t.co/qClmRO3l5l

Sobre sua vida em casa com Jeff, ela diz … “Em um sábado típico, saímos, jantamos com as crianças, o que é sempre divertido porque você nunca sabe onde a conversa vai parar com tantas crianças. Nós são os Brady Bunch.” No domingo, Jeff faz panquecas.