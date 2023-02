Lavagem do Rosário movimenta Sexta-feira de Carnaval em Penedo

Secom PMP

Milhares de pessoas voltaram às ruas do Centro Histórico de Penedo para brincar o carnaval, festa que não foi realizada nos dois últimos anos por causa da pandemia de covid

A folia que anima a cidade, com seu número cada vez maior de prévias carnavalescas, levou milhares de pessoas para a Lavagem do Rosário.

Há 19 anos, o ritual que tem origem nas religiões de matriz africana marca a Sexta-feira de Carnaval em Penedo.

A festa realizada pela Prefeitura de Penedo é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), com apoio cultural antecipado para todos os participantes do desfile.

As batucadas Unidos do Bairro e Milionários do Samba também se apresentaram, seguidas das orquestras de frevo e os bonecos gigantes.