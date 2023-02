AApós os últimos escândalos, Noel Le Graet está perto de renunciar ao cargo de presidente da Federação Francesa de Futebol.

Isso vem depois de um relatório encomendado pelo ministro francês do Esporte Amelie Oudea-Castera jateada Le Graet por sua conduta com as mulheres.

Dominique Rouchque é a porta-voz Florença Hardoiunatacou Le Graet pela sua conduta para com o ex-director-geral da FFF.

“Em várias ocasiões ele demonstrou assédio moral e sexual contra ela”, observou Rouch.

“Um dia, ele disse a ela ‘Gosto de você de short, meu médico acha que seria melhor se eu fodesse uma loira alta’.”

Noel Le Graet não vai embora tranquilamente

Segundo o RMC Sport, Le Graet está planejando trazer mais pessoas para baixo com ele.

“Ele pode convencer certos presidentes de ligas e distritos a se unirem para derrubar o atual comitê executivo, para que todos caiam”, disse um executivo da FFF.