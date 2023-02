LeBron e Kareem: A relação morna entre os dois maiores artilheiros da história

Adepois de 39 anos mantendo um recorde que antes parecia imbatível, Kareem Abdul-Jabbar esteve na Crypto.com Arena para assistir Lebron James pegar seu legado. A lenda teve assentos na beira da quadra e, assim que viu a bola do ponto 36 beijar a rede, ergueu os já curtinhos 218 centímetros para comemorar o momento que merecia.

Kareem teve extremo cuidado com a liturgia da cena, concedendo o baile simbólico a James da mesma forma. Wilt Chamberlain fez em 1984. Depois, sentindo que James estava desconcertado com a magnitude do feito que acabara de selar, fez com que fosse o ‘Rei’ quem ocupasse o centro das atenções na foto entre os dois e o comissário da NBA Adam Silver.

LeBron também fez sua parte pegando o microfone, pedindo “uma grande mão para ‘Cap’ Kareem” de um estádio que nunca foi sua casa, mas cuja estátua dele realizando seu famoso ‘SkyHook’ adorna o saguão ao lado Shaq, Magic, Jerry West, Elgin Baylor e Chick Hern.

O pavilhão explodiu em aplausos e o momento foi tão simbólico quanto deveria ser. Mas nos cordiais cumprimentos entre as duas lendas, vislumbrou-se a história de uma relação que nunca existiu e esquentou nos últimos tempos.

Francamente, James e Abdul-Jabbar tiveram pouco contato durante a carreira do primeiro. O próprio LeBron deixou isso claro em outubro passado em uma declaração sobre sua perseguição recorde. “Não tenho opinião ou relação [with Kareem],” ele disse.

Jabbar disse algo semelhante em seu blog pessoal, uma coluna em que escreve semanalmente sobre basquete, mas também sobre sociedade, cultura e política: “Ele está certo, e a culpa é minha”, ele escreve sobre o relacionamento nulo antes de encaminhar as causas para sua equipe social. austeridade, timidez e a diferença de gerações que o separa de James.

O misantrópico Abdul-Jabbar

Kareem sempre foi uma superestrela atípica. Longe do perfil usual do jogador da NBA e, na verdade, de qualquer jovem com a exposição e as facilidades que desfrutou ao longo de sua carreira. Adolescente que se refugiou nos livros, no jazz e em suas atribulações sócio-políticas (deixou de se chamar Lew Alcindor para se livrar do sobrenome escravocrata e abraçar o Islã), logo se tornou um jovem que gostava da solidão de seu lar.

Naqueles anos, pouco participava das dinâmicas de grupo que ocupavam os integrantes de qualquer NBA vestiário. Ainda mais em Los Angeles. Ele só se jogava na noite para curtir os cantos escuros dos clubes de jazz que frequentava, onde a escassez de luz permitia que ele curtisse uma de suas grandes paixões sem chamar a atenção.

LeBron tem optado por manter distância e não entrar na briga, embora o tom e a forma como fala de Kareem, sempre com cortesia e respeito, mostrem que não só não tem uma relação com ele, como também que é não muito feliz em receber a dose de cenoura e pau a que a lenda se acostumou nos últimos anos com ele.

Abdul-Jabbar é uma das personalidades mais fascinantes da história da NBA, o que já lhe custou confrontos com o jogador que ele mesmo superou em 1984, Wilt Chamberlain, cujo relacionamento teve altos e baixos muito mais amargos do que aqueles explicados com James. Kareem sempre preferiu ser firme em suas posturas a ser querido, e é bom que seja, mesmo que a embalagem perca o charme.