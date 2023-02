LeBron James choca jovem depois de se sentar ao lado dela no Warriors

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James não jogou contra o Golden State Warriors no sábado no Chase Center, mas ainda conseguiu ser a parte favorita do dia de um jovem torcedor.

James, 38, foi descartado devido a “dor no joelho esquerdo”, seu segundo jogo consecutivo perdido desde que se tornou o NBAlíder de pontuação de todos os tempos.

LeBron James jantou com duas cabras para comemorar se tornar o maior de todos os tempos

A jovem, de 11 anos, contou Lisa Salters de ESPN que ela pediu os ingressos da quadra três meses atrás, na esperança de testemunhar James quebrar o recorde de pontuação no Chase Center.

Apesar de James ter alcançado o feito histórico dias antes contra o trovão da cidade de oklahoma na Crypto.com Arena, a torcedora de 11 anos ainda estava animada para ver seu jogador favorito em quadra.

Quando ela descobriu que James estava ferido, os assentos ao lado da quadra pareciam excessivos, especialmente porque ele não estava em lugar nenhum.

LeBron James diz olá

Para sua surpresa, James apareceu momentos depois e sentou-se ao lado dela.

O irmão mais velho da garota estava sentado ao lado dela e capturou sua reação animada na câmera.

Seu olhar chocado se tornou instantaneamente viral no Twitter, o que levou a ESPN entrevista.

Salters continuou olhando para James enquanto ela entrevistava o jovem torcedor, mas seus olhos estavam grudados no jogo. Ele teria dito olá para a jovem fã após o choque inicial dela por estar sentada ao lado dele.