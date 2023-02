LeBron James comemora mais uma conquista com sua esposa Savannah e família

eueBron James é o NBAo novo líder de pontuação de todos os tempos depois de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbarrecorde de 38 pontos, o que não impediu o Los Angeles Lakers‘ 133-130 derrota para o trovão da cidade de oklahoma.

Depois de quebrar o recorde, Lebron James‘ a comemoração foi emocionante, com sua mãe, sua esposa Savana e seus três filhos presenciando a coroação, bem como a presença do lendário Kareem Abdul-Jabbar na Corte.

A história de sucesso de King James se estende por mais de duas décadas com Savannah Brinson, sua namorada adolescente que ele conheceu aos 17 anos, na época em que apareceu pela primeira vez na capa da revista Sports Illustrated, intitulada “The Chosen One” em 2002.

A história de amor de LeBron e Savannah

Embora fossem de escolas rivais, Lebron James era de St. Vincent-St. Mary High School e Savannah eram de Butchel, o destino os uniu em um jogo de futebol e semanas depois eles tiveram seu primeiro encontro.

Savannah era líder de torcida e jogadora de softball na Buchtel e em entrevista à Harper’s Bazaar ela relembrou que desde o primeiro encontro soube que havia algo especial e que LeBron arranjou um pretexto para revê-la após esquecer em seu carro o que sobrou do jantar. e levou com ele.

As decisões de carreira de LeBron sempre foram acompanhadas por Savannah, que endossou a mudança de Cleveland Cavaliers para o calor de Miami em 2010, apesar de não ter sido sua primeira escolha.

Beyoncé e Jay Z cantaram em seu casamento

LeBron sabe que pode confiar em Savannah e depois de pedi-la em casamento em 2011, eles se casaram dois anos depois em San Diego em um casamento de três dias com 200 convidados no Grand Del Mar Hotel.

A comemoração contou com a apresentação de Beyonce e Jay Z, que cantaram Crazy in Love, em uma comemoração que contou com a presença de Chris Bosh, Shane Battier, Norris Cole e Dwyane Wade, seus companheiros do Miami Heat, além do técnico Erik Spoelstra e do dono da equipe. Micky Arison.