LeBron James diz que debate NBA GOAT acabou e se coroa o maior de todos os tempos

Rei James‘ não é conhecido por sua modéstia, e numa época em que se tornou o maior artilheiro da NBA história, superando o lendário Kareem Abdul-JabbarLeBron garante que é o maior de todos os tempos.

Ele mesmo põe ‘fim’ no debate GOAT

De acordo com Centro de Esportesatravés da O Registro do Condado de Orange, James se coroou o GOAT dizendo que ele é o maior que já pisou em uma quadra de basquete. Ele fez a declaração antes do jogo de terça-feira entre Los Angeles Lakers contra o trovão da cidade de oklahomaonde foi atrás e quebrou o recorde de gols de todos os tempos de Kareem.

LeBron foi claro em sua declaração: “Sinto que sou o melhor jogador de basquete que já jogou”, em excesso de amor próprio ou, como costumam dizer seus críticos, extrema arrogância.

O fato é que James é o detentor do recorde de mais pontos marcados na história da temporada regular da NBA, superando os 38.387 de Kareem em 1984. No final do terceiro período, LeBron tem 38.388 pontos e contando.

A eterna discussão sobre quem é o maior continuará

Com LeBron ainda jogando, essa marca provavelmente será superada daqui a muitos anos, mas o que isso colocará na mesa, mais uma vez, é o debate sobre quem é o GOAT, uma conversa que apresenta ele, Kareem Abdul-Jabbar ele mesmo e, claro, Michael Jordan.

No entanto, existem nomes como Magic Johnson, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant e Bill Russel. Mas pelo menos para ‘King James’, o melhor é ele.