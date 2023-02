LeBron James diz que está ‘desapontado’ Lakers não trocou por Kyrie Irving

Lebron James admite que está “desapontado” que os Lakers não o reuniram com seu antigo companheiro de equipe Kyrie Irving … dizendo na segunda-feira que achava que uma troca pelo armador poderia ter lhe dado a chance de ganhar vários campeonatos em LA

LBJ sentou-se para uma entrevista com ESPN’s Michael Wilbon … e quando o assunto de Kyrie surgiu, não foi difícil ver que o rei estava com o coração partido, os Lakers foram derrotados pelos Mavericks em uma troca pelo astro do Nets.