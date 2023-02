LeBron James diz que Kyrie Irving pode ajudar o Lakers a conquistar outro título da NBA

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James falou com a mídia depois de perder para o New Orleans Pelicans no sábado no Smoothie King Center e admitiu que o ex-companheiro Kyrie Irving ajudaria o time a vencer mais uma NBA título.

Irving, 30, está mais perto do que nunca de se reunir com King James depois de solicitar uma troca do Brooklyn Nets.

Quando questionado se Irving ajudaria o Lakers a “chegar à linha de chegada”, James primeiro tentou desviar dizendo que era uma pergunta para Rob Pelinka.

“Isso é um Rob [Pelinka] pergunta,” James disse. “Eu não falo por nosso front office. Minha mentalidade é, qualquer formação ou qualquer grupo que temosé garantir que nos preparemos da melhor maneira possível e saiamos para vencer.”

“Duh” LeBron sobre se Kyrie Irving pode ajudar o Lakers a vencer o c’ship da NBALAPRESSE

James, 38, então deu sua verdadeira resposta: “Essa é uma, qual é a palavra que você usa, ‘Duh‘ pergunta quando você fala sobre um jogador como esse.”

Russel Westbrook para os Nets?

Irving se juntar ao Lakers significaria Russel Westbrook deixa a franquia em um comércio que liberaria o teto salarial.

Westbrook, 34, está fazendo uma excelente temporada saindo do banco para o Roxo e Douradomas ainda não está se traduzindo em ganhar basquete.

Treinador do Lakers presunto darwin é inconsistente com a rotação quando se trata de Westbrook. Em alguns jogos, ele o joga em tempo crítico e em outras o deixa fora do chão durante todo o quarto período.

Um artilheiro como Irving sem dúvida estaria no chão ao lado de Anthony Davis e James atrasado em disputas acirradas. Duh.