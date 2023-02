LeBron James é o novo artilheiro de todos os tempos da NBA após superar Kareem Abdul-Jabbar

Lebron James continua a consolidar seu legado como um dos maiores jogadores de basquete que já pisou em um NBA tribunal, com sua última conquista fazendo com que muitos o considerem o “GOAT ou o maior de todos os tempos”ocupando um lugar que por muitos anos Michael Jordan levou inquestionavelmente na mente de todos.

LeBron James começou o jogo perseguindo 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar por 36 pontos, com a cesta recorde chegando no terceiro quarto, quando James pegou a bola de basquete e deu um passo para trás do lado de fora da pintura para marcar seu 36º ponto na noite contra o trovão da cidade de oklahomaquebrando um recorde histórico que muitos pensavam que nunca estaria nem perto de ser superado, contra uma franquia que nem existia quando LeBron começou a jogar no campeonato, pois era o Seattle SuperSonics então.

A Crypto.com Arena foi enviada para o pandemônio assim que a bola de basquete passou pela cesta, com o jogo parando por um momento para que todos pudessem reconhecer James’ incrível realização de atingir a marca de 38.388 pontos.

LeBron James perseguiu a excelência por mais de 20 anos

Lebron James é um dos poucos NBA jogadores que conseguiram fazer a transição para a maior liga do planeta logo após o ensino médio.

James sempre carregou uma enorme carga de expectativas e pressão nas costas, mas assim como os diamantes que são criados sob enorme pressão, o LeBron a lenda foi continuamente escrita em momentos de vida ou morte.

Lebron James venceu campeonatos da NBA com três franquias diferentes, duas com o calor de Miamimais um com o Cleveland Cavaliers e outro com o Los Angeles Lakerssendo peça chave em cada um desses títulos.

A maior chance de LeBron James em sua carreira

Lebron James disse recentemente que o maior arremesso de sua carreira foi aquele que ele acertou em Jogo 7 do Finais da NBA de 2013 contra o incentivo de São Antônio faltando 27 segundos para o final do jogo, dando ao Miami uma vantagem de quatro pontos por 92-88, o que acabaria provando o suficiente para garantir seu segundo título consecutivo em Sul da Flórida com o Aquecer.

Vai James mudar de ideia após a cesta recorde para se tornar o Maior artilheiro de todos os tempos da NBA?