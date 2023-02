LeBron James e suas propriedades de luxo, incluindo mansões em LA

Hter o recorde de mais pontos na história da NBA e 20 anos jogando no mais alto nível fazem Lebron James um dos esportistas mais ricos do mundo, então o Los Angeles Lakers jogador gosta de luxo em suas mansões, e ele não tem apenas uma.

Seu portfólio de propriedades de 100 milhões de dólares é tão impressionante quanto seu currículo, com o quatro vezes campeão da NBA possuindo várias mansões impressionantes em Los Angeles e arredores. Em cada um dos lugares onde a estrela da NBA viveu, ele investiu muito dinheiro para garantir que pudesse relaxar e se regenerar com luxo e conforto após um dia duro no escritório.

E quando ele começou a planejar sua carreira esportiva e de entretenimento ao chegar em Los Angeles, James investiu em duas residências deslumbrantes: uma em Brentwood e outra em Beverly Hills. O 18 vezes All-Star terá acumulado quase 530 milhões de dólares em ganhos de carreira na NBA quando seu contrato atual expirar em 2025.

LeBron James tem uma fortuna de bilhões de dólares

Com um patrimônio líquido de mais de 1 bilhão de dólares, LeBron pode pagar qualquer luxo que quiser, como evidenciado por suas propriedades impressionantes. James comprou uma mansão de 13.000 pés quadrados no final de 2020 por cerca de 36,75 milhões de dólares, economizando mais de 2 milhões de dólares do preço de listagem original.

Ele comprou dos co-criadores de The Bold and the Beautiful, William e Lee Philip Bell. Construído na década de 1930, o resort de quatro quartos se estende por um terreno de 2,5 acres com vista para Beverly Hills e para o Oceano Pacífico.