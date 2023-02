LeBron James: Estou desapontado por não termos conseguido a troca de Irving

EUt era um segredo aberto. Lebron James confirmou sua decepção com o LA Lakers por não conseguir seu ex-companheiro de equipe e amigo, Kyrie Irvingpara assinar com a equipe.

King James envia uma mensagem aos fãs do LA Lakers depois que Irving foi oficialmente negociado com o Dallas Mavericks na noite de domingo.

“Não posso sentar aqui e dizer que não estou desapontado por não conseguirmos tantos talentos que possam ajudá-lo a ganhar campeonatos”, disse. James lamentou.

Kames também elogiou seus atuais companheiros de equipe enquanto procurava aumentar o moral assim que o prazo de negociação terminasse.

“Se todos estivermos saudáveis, podemos competir contra qualquer time”, disse. James declarado.

A verdade é que os Lakers são penúltimos da Conferência Oeste com um registo negativo de 25 vitórias e 29 derrotas.

Seu último jogo, com LeBron, Anthony Davis e Russel Westbrook começando, terminou com uma derrota por 131-126 para o New Orleans Pelicans.

A dupla Irving-LeBron

Os fãs do Lakers já estavam imaginando sua nova dupla com a camisa dourada e roxa.

A ideia de ver LeBron e Irving compartilhando a quadra traz boas lembranças para os fãs do Cavaliers.

A imagem de Irving elevando-se sobre Stephen Curry marcar a cesta de três pontos vencedora é história da NBA.

Depois dessa tacada, o destino reservou outras Finais para ‘King’ James e Irving. O resultado estava longe de ser semelhante.

Os Warriors venceram os Cavaliers por 4 a 1 nas finais e essa foi a última partida que os dois jogaram juntos.

Cansado de ficar na sombra de LeBron, Kyrie decidiu tentar a sorte com o Celtics, antes de ir para o Brooklyn.

Seis temporadas depois, os dois estavam prestes a se encontrar em uma nova jornada até Luka Doncic‘s Mavericks interveio para adquirir os serviços de um jogador que, quando saudável, faz a diferença e faz do Texas um candidato imediato ao título da NBA.

Enquanto isso, Lebron James terá que lidar com os companheiros de equipe que tem.