LeBron James: Eu nunca em um milhão de anos sonhei com isso

Ccom um tiro só dele, de cinco ou seis metros, Lebron James entrou para a história da NBA com o 38.388º ponto. Tudo estava preparado para isso.

O jogo parou, Adam Silvercomissário da NBA, avançou para o centro da quadra onde Kareem Abdul-Jabbar já estava de pé, feliz com o dia apesar de desistir de um recorde de quase 40 anos.

a emoção em James‘ o rosto ficou claro para todos verem quando ele se dirigiu à multidão e disse: “Agradeço muito a vocês por me permitirem fazer parte de algo com que sempre sonhei. Nunca, em um milhão de anos, sonhei que isso fosse ainda melhor do que esta noite.”

Prata divulgou um comunicado posteriormente para parabenizar a estrela pelo que havia conquistado. A declaração dizia: “Parabéns ao LeBron em quebrar um dos recordes mais sagrados de todo o esporte… é uma conquista imponente que fala de sua excelência sustentada ao longo de 20 temporadas na liga.”

James fez questão de agradecer tudo o que precisava ser agradecido após sua noite incrível.

“Para a NBA, para Adam Silveraté tarde, ótimo David Staragradeço muito a vocês por me permitirem fazer parte de algo com que sempre sonhei”, disse ele.

“Todo mundo que fez parte dessa corrida comigo nos últimos 20 anos, eu só quero dizer muito obrigado porque eu não seria eu sem vocês”.

James foi então questionado se ele é o melhor jogador da NBA de todos os tempos ou não, algo que ele se recusou a comentar com muita veemência.

“Vou deixar todo mundo decidir quem é ou apenas falar sobre isso, mas é uma ótima conversa de barbeiro. Pessoalmente, vou me enfrentar contra qualquer um que já jogou este jogo”, James disse.

“Mas todo mundo vai ter seu favorito, decidir quem é o seu favorito. E até mesmo alguns dos melhores jogadores da liga já decidiram sobre isso.”