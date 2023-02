LeBron James foi insultado pelo jogador do ensino médio que drenou a chance da vitória contra o time de seu filho

EUimagine ser um jogador de basquete do último ano do ensino médio nos playoffs em um dos últimos jogos que você jogará em sua escola e acertar um jogo de embreagem ganhando um arremesso de três pontos na frente do Maior artilheiro de todos os tempos da NBA, Lebron Jamesno ginásio da sua escola

Mas James, além disso, tem dois filhos, Bronny e Bryce, jogando pelo time do qual você acabou de vencer, com o “Rei” apenas sendo capaz de acenar com a cabeça após a provocação.

Bem, essa é uma história que Christian Jonesde Escola Secundária Bishop Montgomerypoderá um dia contar aos netos e terá uma TikTok vídeo para apoiar sua história.

“Eu apontei diretamente para LeBron e ele apenas balançou a cabeça para cima e para baixo. Ele não podia dizer nada”, expressou Jones ao Los Angeles Daily News.

LeBron James pareceu respeitar a provocação de Christian Jones

O jogo estava sendo comandado por Sierra Canyon nos segundos finais por apenas um ponto, quando Christian Jones pegou a bola e drenou um longo chute de três pontos para ganhar a liderança com apenas 3,9 segundos restantes no cronômetro de jogo.

Jones imediatamente virou as costas e apontou diretamente para Lebron James que estava sentado ao lado da quadra e que apenas acenou com a cabeça no que poderíamos supor ser um gesto de agradecimento pela tacada e jogada, enquanto muitos outros sugerem que Lebron James acenou com a cabeça porque achava que o time de seu filho ainda tinha chance de vencer o jogo.