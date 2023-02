LeBron James jantou com duas cabras para comemorar se tornar o ‘maior de todos os tempos’

“O que eu trago para a mesa como um jogador de basquete … eu sinto que sou o melhor jogador de basquete que já jogou”, disse LeBron James em uma entrevista recente. Ele não está errado. A estrela do Lakers confirmou seu status no ‘CABRA’ depois de quebrar o recorde de pontos de todos os tempos de Kareem Abdul-Jabbar. As estatísticas não mentem: LeBron agora está no trono da NBA.

O rei James celebrou seu novo status como o Maior de todos os tempos, como deveria ser, em grande estilo. O jogador foi homenageado pela primeira vez pouco antes do jogo de sua equipe contra o Milwaukee Bucks na sexta-feira e, após a partida, foi à cidade para comemorar com amigos e familiares.

O destino escolhido na noite foi o restaurante AO C, um wine bar e restaurante sofisticado em West Hollywood. Pouco depois de Lebron e sua esposa Savannah aparecerem para o jantar de comemoração, duas cabras chegaram ao local e foram conduzidas ao restaurante por seus tratadores.

Segundo o TMZ, os animais passaram cerca de 15 minutos com o basquete GOAT, antes de serem removidos por questões de higiene. Foi uma homenagem divertida e adequada a uma verdadeira lenda do basquete.