LeBron James lesionado recebe homenagem épica da NBA ao lado de Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone

Lebron James é o maior artilheiro da história, menos de duas semanas depois de ultrapassar a marca de Kareem Abdul-Jabbar. Este fato não foi esquecido no NBA All-Star Gameno entanto, a cerimônia foi agridoce para o “Rei”, pois ocorreu após uma lesão muito estranha ao tentar bloquear a bola no segundo tempo.

Atualização da lesão de LeBron James: a lesão rara no All-Star Game

As lesões são bastante raras neste evento e muito mais para um jogo defensivo, porém, em um esforço um pouco peculiar ele bateu o dedo mindinho da mão direita no aroencerrando sua atuação com 13 pontos.

“Isso é para LeBron James, 13 pontos no primeiro tempo, ele acertou a mão no aro. Ele acabou de jogar”, disse o TNT Adam Lefkoe relatado durante a transmissão do jogo.

Completamente anticlimático, logo após este anúncio, aconteceu a cerimônia marcada para homenagear James.

LeBron, Kareem e Malones: os três maiores artilheiros da NBA

Primeiro, o terceiro maior artilheiro de todos os tempos, Karl Malonefoi apresentado e recebeu uma tremenda ovação no Vivint Smart Home Arena, a casa do Utah Jazz, a equipe onde se tornou uma lenda. Em seguida veio a apresentação do “Capitão” que também cumprimentou os torcedores em Salt Lake City. Finalmente, Dwayne Wade pegou o microfone e apresentou LeBron, que foi aplaudido de pé.

Após este momento emocionante, Malone (36.928 pontos), Abdul-Jabbar (38.387 pontos) e James (38.411 pontos) se abraçaram e tiraram uma foto que ficará marcada para sempre na memória de quem presenciou o evento.

Em seu 19º jogo All-Star da NBA, o “Rei” foi um dos dois capitães, Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks era o outro. O “Greek Freak” só participou da primeira jogada do jogo, pois também está lidando com uma lesão no pulso.