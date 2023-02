LeBron James na casa do cachorro? Comentário da NSFW sobre a foto da esposa deixa os fãs especulando

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James deixou um comentário NSFW sobre a esposa SavanaFoto do Instagram de sábado à noite que deixou os fãs especulando se ele está ou não na casa do cachorro.

LeBron, 38, evidentemente sente falta de sua esposa, que está na Europa para Semana de Moda de Milão.

LeBron James jantou com duas cabras para comemorar se tornar o maior de todos os tempos

“Ok, agora você está apenas se exibindo.” James comentou. “Obtenha sua casa agora e obtenha o que você não pode obter na Europa!”

Savannah, 36, estava usando um Dolce & Gabbana roupa que deixou o marido sem palavras.

Alguns usuários no Twitter afirmam que o comentário é provável porque LeBron está com problemas com Savannah, mas provavelmente não é o caso.

LeBron e Savannah James, namorados do ensino médio

LeBron nunca perde uma oportunidade de elogiar sua namorada do ensino médio, que deu à luz seus três filhos.

Depois de quebrar o recorde de todos os tempos NBA recorde de pontuação, King James fez questão de deixar todos saberem que nada teria sido possível sem ela.

Ainda assim, é chocante quando ele faz um comentário tão público para sua esposa, especialmente porque ele não é conhecido por isso.

Parece que LeBron está tirando uma página do Giannis Antetokounmpo manual.