LeBron James: O “Rei” derruba o trono de pontos de Kareem Abdul-Jabbar e se reconcilia com seu novo súdito

Lebron James deixou para trás os 36.387 pontos que Kareem Abdul-Jabbar marcou em seus 20 anos de carreira, encerrou o jogo de terça-feira entre Los Angeles Lakers e a trovão da cidade de oklahoma com 36.390 e no processo teve uma noite de reconciliação com o famoso “Capitão”.

O “Rei” quebrou a marca a 10 segundos do fim do terceiro quarto. O jogo parou, Adam Silver e Kareem Abdul-Jabbar foi ao centro da quadra para reconhecer LeBron, que em lágrimas dedicou as seguintes palavras a um homem com quem teve divergências no passado.

LeBron James pratica o skyhook de Kareem Abdul-Jabbar enquanto ele assume o recorde de todos os tempos@michaelcorvoNBA

As palavras de LeBron James para Kareem Abdul-Jabbar

“Obrigado, os fãs do Lakers são únicos. Estar com uma lenda como Kareem Abdul-Jabbar, por favor, dê o ‘Capitão‘ uma ovação de pé. À minha linda esposa, minhas filhas, meus dois filhos, meus amigos, minha mãe, minha família. A todos que estiveram comigo estes 20 anoseu não teria conseguido sem todos vocês, toda a sua paixão, todos os seus sacrifícios para me trazer até aqui”, disse LeBron James.

Abdul-Jabbar pegou a bola com a qual James quebrou seu recorde e entregou a ele, em uma forma simbólica de passar a tocha para ele como um dos Os maiores jogadores da NBA.

“Para a NBA, Adam Silver. A todos por fazerem parte de algo que sempre sonhei. Nunca em um milhão de anos eu poderia imaginar que seria assim. Cara, obrigado pessoal!”, disse James.

As grandes conquistas da carreira de LeBron James

James já havia deixado lendas como Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) e Michael Jordan (32.292) entre os 5 maiores artilheiros de todos os tempos da liga.

Em sua carreira na NBA, James ganhou quatro campeonatos com três times, o Cleveland Cavalierso calor de Miami e o mencionado Lakers, ele também foi quatro vezes MVP da temporada regular e das finais e foi eleito para 19 All-Star Games.