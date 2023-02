LeBron James perto de quebrar o recorde de pontuação da NBA com Lakers caindo para Pelicans

Tele Los Angeles Lakers (25-29) caiu para o New Orleans Pelicans (27-27) Sábado no Smoothie King Center como Lebron James aproximou-se de quebrar o NBA recorde de pontuação (38.387) estabelecido por Kareem Abdul-Jabbar.

James, 38, terminou a disputa com 27 pontos, nove rebotes e seis assistências em 40 minutos de jogo. Ele está agora a apenas 36 pontos de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da liga.

“Estou preso” – LeBron James reúne Lakers para vitória de retorno sobre BlazersLAPRESSE

O Lakers estava no controle durante a maior parte do jogo contra o Pelicans, até que um quarto período ruim de 20 pontos os viu perder outra partida disputada. New Orleans quebrou uma derrapagem de 10 jogos com a vitória.

Ex-Laker Brandon Ingram marcou 35 pontos, a melhor marca do jogo, um a mais que Anthony Davisque somou 14 rebotes.

Russel Westbrookque estava em dúvida para disputar esta partida, não viu nenhum minuto na reta final da disputa.

Quando LeBron James quebrará o recorde de pontuação?

Westbrook, 34, foi associado a uma potencial troca por Brooklyn Nets guarda Kyrie Irving. Ele marcou 15 pontos em 23 minutos saindo do banco contra o New Orleans.

Pelicanos estavam sem Zion Williamson (coxa) e eles continuam a provar que não é um show de um homem só em Nova Orleans.

Embora seja possível que King James quebre o recorde na terça-feira contra o trovão da cidade de oklahomaserá mais poético se ele fizer isso contra o Milwaukee Bucks na quinta feira. Ambos são jogos em casa na Crypto.com Arena.

Quebrar o recorde contra o primeiro time profissional de Abdul-Jabbar, enquanto jogava por sua segunda e última franquia, seria como o final de um filme para James.