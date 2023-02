LeBron James publica mensagem enigmática após a troca de Kyrie Irving com o Mavericks

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James postou uma mensagem enigmática no Twitter após o Kyrie Irving comércio do Brooklyn Nets para Dallas Mavericks no domingo.

James, 38, fez os fãs se perguntarem se ele estava falando sobre o gerente geral do Lakers Rob Pelinka não fazendo o suficiente para adquirir Irving.

LeBron James diz que Kyrie Irving pode ajudar o Lakers a conquistar outro título da NBALAPRESSE

“Talvez seja eu”, twittou James.

Outros em Twitter da NBA acreditam que um James envelhecido está duvidando de sua capacidade de continuar jogando no mais alto nível.

Seja qual for o motivo de sua mensagem enigmática, é claro que sua paciência com o Roxo e Dourado a organização está se esgotando.

Kyrie Irving para Mavericks

Irving, 30, chegou a Dallas em troca de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smithuma escolha de segunda rodada de 2027, uma escolha desprotegida de primeira rodada de 2029 e uma escolha de segunda rodada de 2029.

Pelinka, 53, supostamente não estava disposto a mover algumas escolhas de primeira rodada para conseguir Irving, o que poderia ser a fonte da ira de King James.

Se James sente que não pode mais vencer com o Lakers, é possível que ele seja o próximo astro a solicitar uma troca.

A notícia de Irving indo para o Mavericks chega um dia depois que James admitiu que seu ex-companheiro de equipe ajudaria LA a vencer outra NBA título.