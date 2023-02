LeBron James revela grande segredo no NBA All-Star Game: Quanto tempo ele ainda tem?

Lebron James esteve presente apenas na primeira metade do Jogo All-Star da NBA de 2023. Apesar disso, em sua 19ª participação neste evento em sua gloriosa carreira, o Los Angeles Lakers estrela deu material suficiente para encher o noticiário esportivo nos Estados Unidos.

Além da homenagem que recebeu no intervalo junto com o Hall of Fame Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone por se tornar há menos de duas semanas o maior artilheiro da história da NBA, o que aconteceu com o “Rei” na quadra do Vivint Smart Home Arena em Salt Lake City, Utah.

A emocionante homenagem da família de Lebron após o jogador fazer história

All-Star Game cheio de emoções para LeBron James

LeBron lesionou o dedo mindinho na mão direita e não pôde voltar para o segundo tempo por precaução, a lesão não foi nem remotamente grave, então foi mais uma coisa que ele disse nesses dois quartos que chamou a atenção.

Muito se especulou sobre quantos anos o antigo Cleveland Cavaliers e Miami Heat jogador saiu depois de ultrapassar a marca de pontuação do “Capitão”, então as palavras que foram capturadas pela transmissão da TNT na casa do Utah Jazz são reveladoras dos planos do tetracampeão da NBA.

“Eu tenho que desacelerar. Mais alguns anos”, disse LeBron James.

O plano para o futuro imediato de LeBron James

Se estas palavras do “Rei” são um indício do que planeia para o futuro, coincidem com o desejo de partilhar a corte com o filho Bronny Jamesque também está a alguns anos de ser elegível para ser selecionado no Draft da NBA.

Por enquanto e depois de ter igualado Kareem com 19 aparições no All-Star GameJames deve se concentrar nos 23 jogos que ainda restam com o Lakers nesta temporada, já que eles estão fora dos playoffs em 13º lugar na Conferência Oeste.