LeBron James se torna o maior artilheiro de todos os tempos da NBA e ultrapassa Kareem Abdul-Jabbar

Lebron James é oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos da NBA… o superastro do Lakers passou Kareem Abdul-Jabbar pelo maior número de pontos registrados na história da liga na noite de terça-feira.

LBJ precisava de 36 pontos para passar Kareem entrando no jogo… e depois de marcar 20 no primeiro tempo, ele conseguiu o resto no terceiro quarto.