LeBron James troca com seu filho Bronny em noite histórica: “Vá em frente e pegue? Tudo bem. Vou pegar.”

EUt foi uma noite histórica para Lebron James quando quebrou o recorde de mais pontos marcados na história da NBA na noite de terça-feira, superando o lendário Kareem Abdul-Jabbar que manteve a marca com 38.387 pontos.

E para o conseguir, ‘King James’ inspirou-se no filho bronnycom quem teve uma troca de palavras antes do segundo tempo que se tornou profética.

“Dezesseis pontos, oito por quarto.”

LeBron foi pego pela câmera dizendo a seu filho Bronny: “Bem aqui, hein? Dezesseis pontos. Oito pontos por quarto.”

“Vá em frente”, respondeu Bronny.

“Vá em frente e pegue?” LeBron disse. “Tudo bem. Vou pegar.”

Mas James não precisou de oito pontos em cada um dos dois períodos restantes, marcando 16 no terceiro para estabelecer uma marca que certamente permanecerá por muitos anos.

Ele recebe parabéns de todo o mundo

Depois de quebrar o recorde de Kareem, as telas da Crypto.com Arena mostraram um vídeo de sua família e amigos parabenizando-o pela conquista histórica.

Em quadra, o recordista anterior Kareem Abdul-Jabbar o parabenizou, abraçou-o e deu ao novo recordista a atenção que ele merecia.

Com LeBron ainda jogando, essa marca provavelmente será superada daqui a muitos anos, mas o que colocará na mesa, mais uma vez, é o debate sobre quem é o GOAT, uma conversa que apresenta ele, o próprio Kareem Abdul-Jabbar e , claro, Michael Jordan.

No entanto, há nomes como Magic Johnson, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant e Bill Russell. Mas pelo menos para ‘King James’, o melhor é ele.