Leclerc da Ferrari lidera 1ª sessão do último dia de testes da F1

Fmotorista errari Charles Leclerc cronometrou o tempo mais rápido à frente do piloto da Mercedes George Russel na primeira sessão do terceiro e último dia de testes da Fórmula 1 no sábado.

Leclerc completou 67 voltas e foi 0,42 segundos mais rápido com pneus macios do que Russell, que fez 83 voltas com pneus médios. Sete vezes campeão da F1 Lewis hamilton substituirá Russell no W14 para a corrida da tarde.

Com Lance Stroll ainda fora dos gramados por causa de uma lesão no pulso sofrida em um acidente de bicicleta, a Aston Martin voltou a usar o campeão da F2 Felipe Drugovich e ele foi o terceiro mais rápido – cerca de 1 segundo atrás de Leclerc.

Não há certeza se Stroll vai se recuperar a tempo de correr no próximo fim de semana na abertura da temporada no Bahrein, e o companheiro de equipe Fernando Alonso ofereceu nenhuma indicação.

“Sem novidades”, disse o bicampeão da F1. “É um assunto particular, então não tenho nada a comentar.”

Sérgio Perez substituiu o bicampeão mundial Max Verstappen na Red Bull e foi o quarto mais rápido nos médios.

Houve uma breve bandeira vermelha no início depois que alguns detritos foram removidos da pista, aparentemente do RB19 de Perez.

Uma segunda bandeira vermelha apareceu mais tarde, quando Valtteri Bottas estacionou o dele Alfa Romeo em uma área de fuga.

Verstappen foi o mais rápido na quinta-feira e Zhou Guanyu liderou o segundo dia de testes na sexta-feira.

Os tempos definidos nos testes oferecem um guia aproximado da verdadeira velocidade de uma equipe para a temporada, com os carros geralmente configurados de maneiras muito diferentes.

Mas CEO da McLaren, Zak Brown disse na sexta-feira que sentiu que sua equipe estava atrás de suas metas projetadas.

Brown dificilmente terá se tranquilizado quando o piloto australiano Oscar Piastri deu uma grande volta na pista, embora tenha se recuperado rapidamente.