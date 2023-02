Legado de Raquel Welch: celebridades lamentam a morte de um dos 5 símbolos mais sexy do século 20

Hollywood está de luto. Uma das grandes lendas do cinema, em particular das décadas de 1960 e 1970, se foi. Raquel Welchum dos primeiros símbolos sexuais de origem latina, uma feminista, que mudou o conceito da mulher atraente mas estúpida no cinema, uma vencedor do Globo de Ouro e colocada pela Playboy em terceiro lugar nas 100 estrelas mais sexy do século 20, morreu aos 82 anos.

Raquel Welch, cujo nome verdadeiro era Eu Raquel Tejada, fazia parte da realeza latina. Seu pai era um engenheiro aeronáutico nascido em La Paz, e seu primo era Lídia Gueiler Tejadaa primeira mulher presidente da Bolívia.

Sua morte ocorreu em sua casa em Los Angeles e foi confirmada por seu filho Damon.

A herdeira de Marilyn por direito próprio

Welch teve sua primeira grande chance aos 26 anos, em 1966, com o filme de ficção científica viagem fantásticao que mais tarde a levaria a interpretar uma mulher das cavernas sexy em Um milhão de anos AC

Sua presença no filme, seu físico e atitude desafiadora, assim como o biquíni que usava, quase imediatamente a tornaram a herdeira de Marilyn Monroe, que havia falecido quatro anos antes.

Welch teve uma carreira que durou várias décadas e, embora na época os críticos a avaliassem apenas por seu físico, ela provou ter grandes dons para a comédia e, em 1973, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Musical ou Comédia por ela. trabalhar em Os três mosqueteiros. Ela teve outra indicação ao prêmio em 1987, pelo drama direito de morrer.

Sua carreira durou várias décadas, e ela atuou em várias mídias, como teatro (Victor/Victoria), filme (Myra Breckinridge, Deslumbrada, A Festa Selvagem, Legalmente Loira) e televisão (Bewitched, SNL, The Muppet Show, Evening Shade, Seinfeld, CSI Miami). Seu último papel foi em 2017 na comédia Como ser um amante latino.

A Playboy a nomeou a “Mulher Mais Desejada” da década de 1970 e, em 1998, a classificou em terceiro lugar na lista das 100 estrelas femininas mais sexy da história, atrás apenas de Marilyn Monroe e Jane Mansfield.

Celebridades lamentam sua saída

Imediatamente, várias celebridades expressaram nas redes sociais sua tristeza pela morte de um dos maiores ícones de Hollywood.

Reese Witherspoon, que trabalhou com ela em Legalmente Loira, escreveu: “Tão triste em saber da morte de Raquel Welch. Adorei trabalhar com ela em Legalmente Loira. Ela era elegante, profissional e glamorosa além da crença. Simplesmente deslumbrante. Que todos os seus anjos carreguem sua casa. Enviando amor para sua família e seus muitos fãs”.

Lorenzo Lamas, cujo pai trabalhou com ela, disse: “O epítome da classe, beleza e poder. Descanse em paz #raquelwelch”

Valerie Perrine postou: “RIP Raquel Welch! Ela foi uma das mulheres mais bonitas e talentosas do século 20! Um verdadeiro ÍCONE em todos os sentidos da palavra. Nunca haverá outra mulher que se iguale à sua beleza natural e espírito!”

Estes são alguns dos outros tweets de celebridades lembrando e lamentando a morte da inesquecível Raquel Welch: