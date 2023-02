Leitura Dinâmica: três técnicas para potencializar seus estudos

Durante o período de preparação para provas de vestibular ou concurso é fundamental combinar o estudo da teoria com a prática. Apesar de ser indispensável, estudar a teoria pode demandar muito tempo do estudante, principalmente porque, muitas vezes, requer a leitura de textos longos.

Conseguir ler e reler com rapidez permite que o estudante acesse uma maior quantidade de conteúdo e se mantenha atualizado. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade para fazer uma leitura rápida e, ao mesmo tempo, absorver o conteúdo do texto.

Por isso, lançar mão de técnicas de leitura dinâmica é de suma importância para acelerar o processo de leitura e a capacidade de organização de textos. Pensando nisso, apresentamos abaixo três técnicas para ajudar você no estudo da teoria. Veja a seguir.

Técnicas para ler mais rápido

Scaning

A leitura scaning pode ser entendida como uma leitura específica, ou seja, consiste em ler o texto de forma direcionada para encontrar uma determinada informação. Essa técnica permite que o leitor encontre a informação entre os diversos tópicos do texto a partir de palavras chave.

Assim, o scaning funciona como um “escaneamento” ou “varredura” do texto. Para isso, é necessário estabelecer as palavras chave que você deve procurar no texto, como se fosse fazer uma pesquisa no Google. Após estabelecer as palavras para achar, por exemplo, uma definição ou conceito, faça uma leitura superficial do texto até encontrar essas palavras. A partir disso, será possível concentrar sua atenção apenas ao trecho do texto que apresenta a informação que você precisa.

Skimming

O skimming, por sua vez, é um pouco mais complexo, pois não se restringe apenas às palavras chave. Além de palavras, tópicos e assuntos específicos, essa técnica é para buscar informações importantes em um texto amplo. Ou seja, é uma forma de ler um livro ou um material maior de forma mais rápida.

Nesta técnica, é preciso ler todo o texto de forma superficial, ou seja, você deve focar nos títulos, subtítulos, legendas, gráficos etc, para ter uma ideia geral sobre o assunto abordado no texto.

Grupos de palavras

Essa última técnica consiste em treinar o cérebro para ler um conjunto de palavras ao mesmo tempo e não palavra por palavra. Inicialmente, amplie o seu campo de visão durante a leitura e tente decifrar ao mesmo tempo duas ou três palavras de uma só vez. Assim, a compressão sobre o tema será mais ágil uma vez que o conteúdo só tem sentido completo com frases completas.

O nosso cérebro tem a capacidade de reconhecer grupos de palavras para transformá-las em um significado. Aos poucos, uma leitura comum do texto terá se tornado mais dinâmica, já que o seu cérebro vai se acostumar a ler em grupos de palavras maiores.

