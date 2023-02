Lenda da música americana Burt Bacharach morre aos 94 anos

Tele músico e compositor Burt Bacharach morreu na quinta-feira aos 94 anos em sua casa em Los Angeles de causas naturais.

Bacharach, uma lenda da música americana no século 20, foi o autor de sucessos como ‘Você conhece o caminho para San Jose’, ‘I Say a Little Prayer’ e ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’.

Burt Bacharach alcançou grande sucesso nas décadas de 1960 e 1970

CONFIRA forneceu uma trilha sonora alternativa suave ao rock and roll nas décadas de 1960 e 1970 e marcou 73 sucessos no top 40 nos Estados Unidos e 52 no Reino Unido.

burt bacharachAs canções de , muitas delas escritas com Hal David, não eram rock nem estritamente pop, e encheram as rádios americanas e apareceram em grandes filmes.

Nos anos 1960 e início dos anos 1970, suas canções eram ouvidas com tanta frequência quanto as canções dos Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan.

Bacharach escreveu mais de 500 canções, muitas delas com piano tilintante e refrões sutis e sedutores.

Ele escreveu sucessos para cantores como Dionne Warwick, Dusty Springfield, Tom Jones, Aretha Franklin e os Carpinteiros. Mais de 1.200 artistas interpretaram suas canções, que ganharam seis Grammys e três Oscars. Bacharach e David tiveram 30 sucessos no Top 40 apenas na década de 1960.