Lenda da WWE Goldberg rasga o desempenho de Rihanna no Super Bowl, ‘eu estava enojado’

Carcast

Goldberg absolutamente odiado RihannaO show do intervalo do Super Bowl no domingo … chamando a performance do cantor de “horrível” e dizendo que o deixou “enojado”.

“Eu pensei que Rihanna era horrível”, disse Goldberg em seu podcast CarCast com Adam Carolla. “Fiquei enojado com isso. Isso é tudo. Vamos apenas dizer isso. Achei horrível.”

Carolla disse que achou a performance de Rihanna “meio chata” e Goldberg concordou, chamando o comentário de Adam de “o eufemismo do ano”.

Golberg parece ter um problema com o aperto na virilha de RiRi – ele não era o único – e sentiu que a artista de “Bitch Better Have My Money” fez a performance muito sobre si mesma.

Claro, Rihanna optou por fazer seu set de 13 minutos no Super Bowl sem trazer nenhum convidado surpresa, como outros artistas fizeram no passado.

O show de Rihanna no intervalo do SB no State Farm Stadium em Glendale, AZ foi a primeira vez que ela se apresentou em mais de 6 anos … e agora sabemos, ela não estava exatamente sozinho lá em cima. 👶

Goldberg, no entanto, é fã de Chris Stapletonque cantou o Hino Nacional antes do jogo do Chiefs-Eagles, aplaudindo o cantor e compositor por fazer seu trabalho “ao máximo”.