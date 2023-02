Lenda da WWE, Jerry Lawler passa por cirurgia de emergência após AVC

Jerry “O Rei” Lawlero WWE Hall of Famer, passou por uma cirurgia de emergência depois de passar mal no início desta semana.

Lawler havia ido almoçar com amigos e passou mal ao voltar para casa, com relatos sugerindo que sofreu um AVC.

Ele foi levado às pressas para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Em contato com amigos

“Alguns dos relatórios iniciais foram simplesmente horríveis, então me sinto muito melhor do que 18 horas atrás, quando senti como se tivesse levado uma pá no rosto”, disse Dave Brownum ex-locutor da Classic Memphis Wrestling, depois de falar com Lawler no FaceTime.

“Fiquei incrivelmente encorajado depois de fazer um FaceTime, jerry estava alerta, ele conversou comigo.

“Ele só conseguia dizer algumas palavras de cada vez, o que é bastante normal, mas [he] era capaz de mover ambas as pernas e ambos os braços.

“Sinto-me muito otimista de que ele eventualmente se recuperará.”

Não é seu primeiro problema médico

Após este incidente em sua casa em Fort Myers, Flórida, muitos fãs se lembraram de quando Lawler teve um ataque cardíaco ao vivo em 2012.

No mês passado, o jogador de 73 anos estava participando do Royal Rumble Kickoff.