Lenda da WWE Jerry Lawler sai da UTI após sofrer um ‘derrame maciço’

Um representante de Lawler forneceu uma atualização sobre a condição do homem de 73 anos na quinta-feira … dizendo: “Jerry está fora da UTI e retornará à sua casa na Flórida para reabilitação ambulatorial”.

Os médicos de Lawler estão esperançosos de que o membro do Hall da Fama se recupere totalmente com a reabilitação adequada… o que é uma ótima notícia para os fãs preocupados com sua saúde.