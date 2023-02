Lenda do Bengals, Chad ‘Ochocinco’ diz que viveu os primeiros dois anos de sua carreira no estádio do time

Tele Cincinnati Bengals‘ líder de todos os tempos em recepções e jardas de recepção é Chad Johnsontambém conhecido como Chad Ochocincoque era conhecido por sua personalidade única e pelo dinheiro que ganhava jogando pelo time.

Por isso é interessante saber que durante os dois primeiros anos de sua carreira, Ochocinco morou no estádio do Bengals, aproveitando todas as facilidades que este oferecia, como academia, banheiro, lanchonete, etc.

Ele revelou isso durante o Clube Shay Shay podcast com Shannon Sharpe: “Você deve se lembrar, fiquei no estádio nos primeiros dois anos porque não queria gastar dinheiro”, disse Johnson.

O Paul Brown Stadium era realmente sua casa

“Qual era o sentido? Por que você está me dizendo para alugar uma casa, comprar uma ou alugar um apartamento quando tudo que eu preciso está bem aqui, nas instalações da Paul Brown? Chuveiros, lanchonete, televisão, sofá, console de videogame. O que foi o ponto?” ele lembrou.

Em sua terceira temporada, Oito Cinco já era uma estrela e ganhava um bom salário, então o então técnico do time, marvin lewisdisse a ele que não poderia mais usar as instalações de Paul Brown.

“Foi quando Marvin (Lewis) entrou e disse: ‘É hora de você ser responsável. Abra suas asas. Consiga seu próprio lugar'”, disse Johnson. “Eu me mudei para a direita na rua”, acrescentou.

Chad Johnson jogou na NFL por 11 temporadas, depois de chegar à liga vindo de Universidade Estadual de Oregon. Ele foi a segunda escolha do draft de 2001 e esteve com o Bengals de 2001 a 2010. Ele encerrou sua carreira jogando em 2011 pelo Patriotas da Nova Inglaterra e em 2012 para o Miami Dolphins.

Ele terminou sua carreira com 766 recepções para 11.059 jardas e 67 touchdowns, e é o líder de todos os tempos do Bengals com 10.783 jardas recebidas.